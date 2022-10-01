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Развелся с Павловец за два дня до гибели сына, и она не сообщила о трагедии. Горе Дмитрия Щербины

Развелся с Павловец за два дня до гибели сына, и она не сообщила о трагедии. Горе Дмитрия Щербины

Когда артист жил с Ольгой Павловец, то хотел кричать о счастье всему миру, поэтому согласился на фотосессию для обложки глянца. Вскоре после выхода журнала супруги разошлись. Этот факт и последующую трагедию с сыном Дмитрий связывал с фактором публичности.


Отец Дмитрия Щербины был главным инженером строительного управления и отвечал за создание метро в Баку. «На работе папа не ходил в белой рубашечке, а носил телогрейку и резиновые сапоги: это же постоянные походы в шахту и из шахты», — вспоминал актер.

Дмитрию было всего семь, когда отца не стало в результате несчастного случая. Мужчина уже ушел в отпуск и готовился к переезду с семьей в Москву, — инженеру дали повышение — когда на строительстве в Баку случилась авария. Петр Щербина примчался туда и первым вбежал в затопленную шахту. Поверх резиновых сапог он натянул кирзовые, что и стало причиной трагедии. «Шахту забыли обесточить. Электричество, вода — все произошло мгновенно», — делился Дмитрий Щербина.

В момент этой драмы Дима с сестрой Ириной были у бабушки, и лишь когда спустя два дня во двор въехала машина с гробом, узнали о произошедшем. Мог ли Щербина представить, что это лишь первая из череды потерь, которые выпадут на его долю? 1 октября артисту исполняется 54, и мы рассказываем обо всем, что ему пришлось вынести.

Путь к актерству

Нина Алексеевна Щербина оказалась не только любящей женой и заботливой мамой, но и сильной личностью, ведь поставила на ноги двоих детей. Вдова перевезла наследников в Минск, где жили ее сестры. Именно в Беларуси Дмитрий и заинтересовался театром, ведь посещал школьный кружок самодеятельности.

Как шутил сам Щербина, раньше в семье все были «нормальными», никаких актеров, поэтому известие семиклассника о намерении стать артистом мама восприняла негативно. Пришлось тайно поступать в Минский театральный институт и ждать, когда близкие примирятся с выбором. Так и случилось — тетки даже заговорили о том, что племянник похож на Штирлица, а значит, в профессии все сложится.

Вот только спустя год обучение пришлось прервать из-за армии. Демобилизовавшись, Дмитрий решил сразу отправиться покорять Москву и в итоге поступил в Школу-студию МХАТ на курс Авангарда Леонтьева с первой попытки.

За год до окончания вуза Олег Табаков пригласил Щербину в труппу. Вскоре случилось неожиданное: дипломный спектакль актера понравился Марку Вайлю, и режиссер предложил талантливому выпускнику роль в спектакле «С любовью не шутят». Увы, Табаков отказался делить артиста с другими учреждениями, и тогда наш принципиальный герой перешел в Театр имени Моссовета.

В кино Щербина дебютировал в картине «Три дня вне закона», ну а широкая известность накрыла его после ленты «Барышня-крестьянка». Еще через пару лет Дмитрий снялся в «Беге от смерти», за что получил приз за «Лучшую мужскую роль», ну а в нулевых покорил зрителей сериалами «Две судьбы» и «Стилет».

Позднее артист засветился в фильме «Фартовый», сериалах «Ермоловы», «Страсти по Чапаю» и «Березка». Его экранные герои переживали непростые времена, но порой и судьба самого актера выделывала неожиданные фортели.

Брак с Павловец

На съемках сериала «Стилет 2» Щербина сблизился с Ольгой Павловец. В тот момент актеру было уже 34, поэтому в омут с головой он не бросался, а раздумывал, стоит ли вступать в серьезные отношения с коллегой. Определиться помог отъезд Ольги, когда у той возник перерыв в съемках: девушка улетела к родным в Астрахань, и Дмитрий остро осознал, что скучает по ней.

Не мешкая Щербина взял билет до Астрахани, примчался к Павловец и познакомился с ее мамой, дядей и другими близкими. Актриса жест оценила и ответила коллеге взаимностью, хотя на площадке «Стилета 2» ею интересовался Александр Домогаров. Звезда «Бандитского Петербурга» спросил у артистки номер телефона, но звонил ли, Оля так и не узнала, ведь сменила оператора.

Щербина был старше на 13 лет, но это его не смущало: в Ольге он увидел девушку чистую, необычную, искреннюю. Дело оставалось за малым — узаконить отношения в те два-три выходных, что выпали влюбленным в период высокой занятости на съемках. Паре удалось уговорить сотрудников петербургского загса пойти навстречу и не ждать месяц с момента подачи заявления.

Но не эта ли спешка привела в итоге к быстрому разладу? «Бытует мнение, что расстояние упрочивает любовь. Видимо, не всегда, потому что мое место работы — Москва, как ни крути: Театр Моссовета. Оля же предпочитала находиться с родителями в Петербурге, и я почти каждую ночь проводил в поезде или в самолете», — пояснял Дмитрий.

Хотя Щербина дико уставал, он рвался к семье в Петербург, особенно, когда на свет появился малыш Прохор. Каждую ночь актер приезжал, чтобы убаюкать ребенка, и если в этот момент кто-то звонил по телефону, артист кричал в трубку: «Отстаньте, я сына укладываю!» Главная проблема состояла в том, что Ольга не хотела перебраться в Москву, ну а Дмитрий — в Северную столицу.

Усталость из-за съемок и международных театральных проектов, мотание между городами, растраты, бытовые неурядицы — семейное счастье крошилось на кусочки. Щербина подчеркивал, что очень много работал в то время, надеясь накопить на квартиру. Однажды он завел с женой серьезный разговор: призвал ее переехать в Москву, так как выбился из сил из-за бесконечных поездок и мечтал что-то вкладывать в общее гнездо. «Олиного категорическое «нет» заставило руки опуститься. Она захотела развода, подала заявление. Решение вступило в силу 19 июня, а 21 июня погиб Проша», — вспоминал артист.

Трагедия с сыном

Мальчик находился на дачном участке бабушки и дедушки, пока Ольга уезжала на съемки. 21 июня 2009-го четырехлетний ребенок гулял, неудачно споткнулся и ударился головой. В результате несчастного случая Прохор утонул в канавке… Сердце Павловец разбилось вдребезги, но самое странное, что ни она, ни ее родители не сообщили о трагедии Дмитрию.

О смерти сына Щербина узнал от общей знакомой в Москве. «Несмотря на то, что мне ничего не сказали, я успел на похороны, потому что отменил все дела, прыгнул за руль и помчался. Я никого ни в чем не виню, я, если имею право так говорить, то я всех простил. Во всем том, что произошло, только моя вина. Нельзя быть чересчур уверенным, эгоистом. Самоуверенность — это грех. Если Господь посылает знаки, нужно задуматься. Может быть, поспешность брака, вероятно, месяц все же стоило подождать», — размышлял актер в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Никто из бывших родственников не заговорил с Дмитрием на кладбище, его даже не позвали на поминки. Боль и обида застилала все, но в тот момент Щербина встретил духовника, который сумел его направить. Отец Сильвестр объяснил, что путь вражды — это бессмыслица, и так нельзя. К тому же у актера уже появился человек, способный подарить уют и семейное гнездышко, о котором он всегда мечтал.

Еще один развод и тайна третьей семьи

Когда погиб Проша, из Беларуси в Москву примчались мама и сестра артиста. Родительница приводила актера в чувство пару лет, кроме того, помочь Дмитрию выбраться из пучины отчаяния пыталась молодая девушка по имени Ксения.

Блондинка была дочкой одноклассницы сестры Щербины, и разница в возрасте в 19 лет поначалу смущала актера. Однако Ксения оказалась рядом, когда пришло известие о смерти Прохора, бросила все и поехала с ним в Петербург. «Я подумал, может, это очень правильно, что в такую трудную минуту человек оказался рядом. Не просто человек, а женщина… Я понимал, что это дорогого стоит, пропускать это нельзя. Но, видимо, опять не так пристально прислушивался к происходящему вокруг. Надо было быть ответственнее. Я никого ни в чем не виню, я пытался любить своих жен, во всем только моя вина, моя самоуверенность», — рассуждал артист.

Ксения и Дмитрий обвенчались в церкви и стали родителями двух дочек, но это не спасло союз от развода. «Появляется ощущение, что у тебя тождество с человеком, но проходит небольшое количество времени, ты перестаешь казаться кем-то другим, становишься собой, и начинаются конфликты и недоверие. Мы сложно расставались: Ксения Евгеньевна просто убежала из дому. Вернулись с отдыха, она села в машину и уехала к брату», — откровенничал актер.

О третьем союзе Дмитрия почти ничего не известно, ведь он стал суеверным: вскоре после того как фото артиста с Ольгой Павловец появилось на обложке глянца, Прохор утонул, а когда в журнале вышло интервью с Ксенией — произошла ссора, ставшая последней каплей для брака. Известно лишь, что последнюю супругу актера зовут Лизой, и она тоже подарила ему дочку. Сейчас звезда сериала «Две судьбы» находится в гармонии с собой и семьей и тщательно оберегает это. «Не готов делиться своим счастьем ни с кем, простите», — подытожил Щербина в интервью «Вечерней Москве».

# Шоу-бизнес Истории
По материалам: starhit

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