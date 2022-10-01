. "Россия не предаст выбор народа": что сказал Путин на церемонии вхождения в состав РФ новых территорий

Вадим Карасев

Президент Владимир Путин на церемонии вхождения в состав РФ четырех новых территорий обратился к россиянам с "георгиевской речью".

Ruposters собрал главные цитаты национального лидера.

О выборе народа Новороссии

Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст.

Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда.

О миссии современного поколения россиян

Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, – это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков.

Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость.

О борьбе с мировым Злом

Это вызов всем. Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты "религии наоборот" – откровенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: по плодам их узнаете их. И эти ядовитые плоды уже очевидны людям – не только в нашей стране, во всех странах, в том числе для многих людей и на самом Западе.

О борьбе против колониализма Запада

Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самих, для России, за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не будет.

О шансе для Киева

Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением, и никак иначе. Только таким может быть путь к миру.