. Российский рэпер Walkie покончил с собой. Он боялся, что будет мобилизован
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Российский рэпер Walkie покончил с собой. Он боялся, что будет мобилизован

Российский рэпер Walkie покончил с собой. Он боялся, что будет мобилизован

Российский рэпер Иван Петунин, выступавший под псевдонимом Walkie, покончил с собой в возрасте 27 лет. Его тело обнаружили возле многоэтажного дома в родном городе артиста, Краснодаре, сообщает портал 93.ru.

Перед смертью Петунин записал видеообращение к поклонникам, в котором назвал свой поступок "последним протестом". Он признался, что боится попасть в ряды мобилизованных россиян несмотря на наличие у него отсрочки в связи с психическим состоянием.

На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. <...> Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям.

По словам музыканта, ему было "очень больно находиться в этом мире все эти семь месяцев". Он принес извинения близким и добавил, что "за свои принципы иногда нужно умереть".

Накануне Walkie выпустил новый альбом под названием Walk Out Boy 3. Он попросил поклонников послушать его, чтобы понять, "каким он был человеком".

В настоящий момент прощальное видео рэпера удалено из его телеграм-канала.

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. О ситуации высказались многие известные личности, включая режиссера Андрея Звягинцева и журналистку Надежду Стрелец.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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