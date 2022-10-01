Россию в субботу, 1 октября. не переизбрали в Совет Россию не переизбрали в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию.

Список стран, вошедших в Совет опубликован на странице организации в социальной сети. Из него следует, что в Совет на первом этапе прошли Германия, Италия, Канада, Австралия, Бразилия, Китай, США, Франция, Великобритания, и Япония.

По данным Reuters, Россия не получила достаточное количество голосов, чтобы остаться в составе Совета.

На международную организацию гражданской авиации возложена миссия создания международных норм гражданской авиации и координации ее развития с целью повышения безопасности и эффективности. Совет ИКАО избирается каждые три года, в него входят 36 государств.