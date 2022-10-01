. С каким мужчиной Борис Моисеев проводил много времени
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С каким мужчиной Борис Моисеев проводил много времени

С каким мужчиной Борис Моисеев проводил много времени
Певец Борис Моисеев проживал со своим другом. Борис Моисеев в шоу «Секрет на миллион» пять лет назад рассказывал о том, что много времени он проводил со своим другом детства Ефимом Фадеевым.
«Он меня голым бросил в снег! Я помню!» - заявил артист Лере Кудрявцевой. С Фадеевым Моисеев жил, когда учился в хореографическом училище. Они вместе снимали комнату в коммуналке в Москве. «Иногда мы нападали на хозяйский холодильник. Хотя мне сейчас так стыдно об этом говорить», - признался Фадеев.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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С каким мужчиной Борис Моисеев проводил много времени
С каким мужчиной Борис Моисеев проводил много времени

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