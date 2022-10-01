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Сенатор предложила придать единообразие понятию многодетной семьи

Сенатор предложила придать единообразие понятию многодетной семьи

Понятие многодетной семьи необходимо установить на общефедеральном уровне. Такие поправки к закону о дополнительных мерах поддержки семей с детьми предложила сенатор член Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Автор инициативы отмечает, что в настоящий момент понятия статуса «многодетной семьи» законом не установлено. Определение категорий семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке, относится к полномочиям региональной власти. Регионы, в свою очередь, исходят в том числе из собственных национальных и культурных особенностей.

Между тем, субъекты считают семью многодетной, если в ней воспитывается три и более ребенка в возрасте до 18 лет, постоянно или преимущественно проживающей на определенной территории. По мнению сенатора, это понятие следует уточнить на федеральном уровне, установив тем самым единообразие определение статуса многодетных семей в России.

Проект поправок предполагает, что многодетная семья — это семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы). В составе многодетной семьи не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах.

При этом сенатор предлагает прописать, что уполномоченный орган осуществляет учет семей, имеющих статус многодетной семьи, и ведет федеральный регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, регулирующий правовое положение многодетных семей в России. Инициатива предполагает выдачу многодетным семьям специального удостоверения, а также ведение федерального реестра членов таких семей. 

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По материалам: pnp.ru

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