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Шойгу объяснил перенос осеннего призыва в России на месяц

Шойгу объяснил перенос осеннего призыва в России на месяцШойгу объяснил перенос начала осеннего призыва на месяц загруженностью военкоматов

Перенос начала осеннего призыва на месяц позже в России связан с высокой загруженностью военкоматов. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС

«Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября. А что касается демобилизации — тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану», — сказал министр обороны.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. В 2022 году он начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября. На срочную службу будут призваны 120 тысяч человек.

Позднее в Генштабе заявили, что солдат-срочников, которых призовут в рамках осенней призывной кампании, не будут привлекать к участию в специальной операции на Украине. После окончания срока службы их уволят в запас и направят к месту проживания.

В Кремле объяснили перенос призыва перегруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «это решение позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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