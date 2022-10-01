Спортивные соревнования Winter Games 2023 станут доступны на Xbox в середине октября
Сегодня, 19:55 Вадим Карасев
Новая спортивная игра с зимними видами спорта, Winter Games 2023, скоро станет доступна на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Проект выходит 13 октября, о чем сообщили разработчики, представив новый трейлер.
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В Winter Games 2023 игроков ждет 10 видов спорта: биатлон, скоростной спуск, супергигант, скелетон, конькобежный спорт, бобслей для двоих, прыжки с трамплина, ски-кросс, сноуборд-кросс и керлинг. Игра предложит локальный мультиплеер до 4 игроков, разные уровни и сложности и даже возможность создать свое спортивное соревнование.
По материалам: newxboxone