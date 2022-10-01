. Стала известна причина приезда Пугачевой в Россию: продать замок и забрать документы детей

Вадим Карасев

73-летняя Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа и спустя месяц снова отправилась в Израиль. За это время она успела сводить детей в школу, набить кому-то морду и сделать скандальное заявление в соцсетях.

Однако приезжала она вовсе не за этим. По информации издания Mash, Примадонна решила продать их с Максимом Галкиным* замок в деревне Грязь. Его у пары то и дело требуют забрать хейтеры. Вот, похоже, нервы и не выдержали.

Как сообщает издание, певица оценила недвижимость в миллиард рублей. Однако покупателей пока нет, и Пугачева оставила приглядывать за поместьем своего внука Никиту Преснякова. В мае ходили слухи, что Никита поджег замок, однако они не подтвердились.



К слову, недавно оценкой поместья Пугачевой занялись эксперты. Дизайнер и бизнесвумен Анна Кауфман согласна, что замок может стоить миллиард рублей, однако предупредила, что покупателя найти будет нелегко. Риэлтор Герман Борисов отнесся к драгоценности скандальных супругов более скептично и заявил, что вряд ли хоть кто-то предложит им такую сумму.

Пугачева забрала документы детей, чтобы устроить их в израильскую школу

Похоже, звездные супруги вообще не планируют возвращаться на родину, поэтому и избавляются от недвижимости. Кроме того, Алла решила перевести третьеклассников Лизу и Гарри в израильскую школу.

По сообщениям родителей, чьи дети тоже ходят в Первую Московскую гимназию, Примадонна запросила у руководства личные дела детей, их таблицы успеваемости и медицинские карты. Все эти документы будут необходимы ей для перевода.



* внесен Минюстом РФ в список иноагентов