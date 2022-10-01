. Стало известно место и дата похорон Бориса Моисеева

Где похоронят певца Бориса Моисеева ? Артист скоропостижно скончавшегося в Москве 27 сентября. Как уточнил бывший сотрудник и близкий друг заслуженного артиста Кирилл Сурметов, Моисеева проводят в последний путь со всеми подобающими почестями. Исполнителя хита «Голубая луна» предадут земле на Троекуровском кладбище 2 октября, а перед этим в 12:00 все желающие смогут проститься с певцом. Говорят, что похороны артиста оплатила Алла Пугачева. Артистка успела позаботиться о погребении близкого человека еще до отъезда, после чего покинула Россию на частном самолете вместе с детьми. Поэтому на церемонии прощания певица не появится. Скорее всего, не приедет на кладбище и ее старшая дочь Кристина Орбакайте, пропавшая после внезапного бегства матери в Израиль.Как известно, у Моисеева почти не осталось родственников, а его единственный брат и племянники давно живут в Канаде. Родственник певца успел выйти на связь из-за границы и заявил, что не прилетит проститься с артистом, потому что считает его смерть подозрительной и опасается за собственную жизнь. Напомним, Борис Моисеев ушел из жизни в одиночестве в своей столичной квартире. Бездыханное тело певца нашел его директор и помощник Сергей Горох. Последние годы именно он заботился об артисте, но делал это не бескорыстно. Оказалось, что исполнитель еще в 2020 году переписал на Гороха московскую недвижимость, но об этом никто не знал, пишет StarHit.