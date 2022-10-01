. Стало известно о снижении экспорта газа в ЕС по «Турецкому потоку»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Стало известно о снижении экспорта газа в ЕС по «Турецкому потоку»

Стало известно о снижении экспорта газа в ЕС по «Турецкому потоку»

Стало известно о снижении экспорта газа в ЕС по «Турецкому потоку»Ведомости: после отзыва лицензии экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» упал на 25%СюжетСанкции против России:

Экспорт газа в Евросоюз по «Турецкому потоку» после отзыва лицензии у оператора South Stream Transport B.V. снизился на четверть. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Авторы статьи подсчитали, что 29 сентября в ЕС через пункт «Странджа 2/ Малкочлар», который находится на границе Турции и Болгарии, поступило около 32 миллионов кубических метров газа. Это почти на 25 процентов меньше, чем в конце августа. Отмечается, что резкое падение экспорта по газопроводу началось 17 сентября. Тогда суточные объемы прокачки упали до 35,2 миллионов кубических метров газа.

О досрочном отзыве лицензии у компании South Stream Transport B.V. стало известно 29 сентября. Это сделали Нидерланды после введения Евросоюзом нового пакета санкций против России. В свою очередь, компания отметила, что уже подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ждут ответа от государственных органов Нидерландов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это не повлияло на работу газопровода. По его словам, ток газа идет.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Россия не предаст выбор народа": что сказал Путин на церемонии вхождения в состав РФ новых территорий
"Россия не предаст выбор народа": что сказал Путин на
Стало известно о снижении экспорта газа в ЕС по «Турецкому потоку»
Стало известно о снижении экспорта газа в ЕС по «Турецкому потоку»
Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Marauders выходит в начале октября в раннем доступе, игра должна появиться в Game Pass
Marauders выходит в начале октября в раннем доступе, игра должна
Девственник Анатолий Вассерман увлекается просмотром порно
Девственник Анатолий Вассерман увлекается просмотром порно
Как сохранить озимый чеснок, который пророс до наступления холодов
Как сохранить озимый чеснок, который пророс до наступления холодов
Развелся с Павловец за два дня до гибели сына, и она не сообщила о трагедии. Горе Дмитрия Щербины
Развелся с Павловец за два дня до гибели сына, и она не сообщила о
5 главных секретов счастья для Львов
5 главных секретов счастья для Львов
Берлускони порассуждал об отношении нового правительства Италии к России
Берлускони порассуждал об отношении нового правительства Италии к
Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации
Евгений Пригожин высказался по вопросу очередности мобилизации
Отравление воздуха и воды. Астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет знаки зодиака в октябре
Отравление воздуха и воды. Астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет
Всемирный банк выделит Украине 530 миллионов долларов
Всемирный банк выделит Украине 530 миллионов долларов

Топ на сегодня

Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром Машковым
Порноактриса Джиа Лисса рассказала о съемках фильма с Владимиром
Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»
Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Шахназаров высмеял включение Анны Семенович в черный список Украины
Шахназаров высмеял включение Анны Семенович в черный список Украины

Еще по теме

Нафтогаз: транзит газа через Украину значительно сократился
В "Нафтогазе" объявили о значительном снижении транзита российского газа через Украину в декабре
В «Северный поток» пустили небольшие объемы газа
Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому потоку»