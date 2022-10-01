. Старость – не радость: какие знаки зодиака больше всего боятся стареть

Все мечтают всегда оставаться молодыми и полными сил. Выделяют шесть знаков зодиака, которые больше всех боятся старости. Они пытаются сделать все, чтобы хоть на время оттянуть ее приход, но увы…

Кто больше всего боится старости

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Люди этого знака настоящие авантюристы, которым нравятся острые ощущения. Они всегда спешат попробовать что-то новое, чтобы пережить сильные эмоции. Стрельцы больше всего боятся старости, ведь тогда они уже не смогут совершать разные авантюры, им придется перестать жить на одном дыхании. Боятся они еще и того, что юность быстро закончится. Они любят и ценят свободу, но не терпят обязательств.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, настоящие фантазеры и мечтатели. Они не хотят принимать тот факт, что с годами они становятся старше и все ближе приближаются к старости. Близнецы хотят жить без каких-либо ограничений и обязательств, чтобы наслаждаться каждым новым днем и не заглядывать далеко в будущее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи, у которых наблюдается сильная жажда к приключениям, тоже боятся приближения старости. Мысль о том, что молодые годы прошли, начинает их пугать, ведь у них в голове еще очень много интересных и нереализованных идей. Больше всего они боятся того, что многое так и не успеют сделать. Все эти страхи не дают им спокойно жить и радоваться каждому новому дню.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы очень поздно стареют, потому что слишком много времени уделяют своему внешнему виду и здоровью. Они делают все, чтобы их годы не отразились на состоянии кожи. Главный их страх заключается в том, что они еще не успели извлечь все уроки из своего опыта. Им ничего не остается, как жить одним днем и не планировать ничего на будущее.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков весьма смешанные чувства к тому, что когда-то они состарятся. Больше всего они боятся потерять свою молодость. Но несмотря на приближение старости, они уже знают, что и как делать потом, чтобы их жизнь не стала такой скучной. Однако при этом многие размышления о будущем вызывают у них смятение и стресс. Раки стараются отогнать от себя подобные мысли, но порой им не удается это сделать.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы тоже боятся приближения старости, но не настолько сильно, по сравнению с другими знаками зодиака. Хоть они и испытывают много стресса перед очередным днем своего рождения, но при этом с нетерпением ждут будущее и верят, что у них все будет хорошо. Несмотря ни на что, представители этого знака оптимистично настроены по поводу своего будущее и готовы ко всему. Они считают, что чем больше жизненного опыта у них будет, тем интереснее станет жить.