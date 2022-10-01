. Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
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Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной

Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Приемная дочь Ивана Урганта, Эрика Кикнадзе поделилась пикантным фото. Женившись на своей школьной любви Наталье Кикнадзе, Иван Ургант с пяти лет воспитывал дочь супруги от первого брака Эрику. Телеведущий любит свою старшую наследницу как родную и поддерживает ее во всех начинаниях. Несколько лет назад Иван и Наталья отправили Эрику учиться в США. Девушка посещает занятия в самом дорогом и престижном учебном заведении Америки в сфере креативных индустрий - нью-йоркской школе дизайна Parsons School of Design. Эрика обожает творческие эксперименты и часто принимает участие в смелых фотосессиях. Однако ее последняя съемка переходит все границы приличия. Пикантным кадром 22-летняя наследница телеведущего поделилась в соцсетях. На фото Эрика позирует в спальне на кровати вместе с мужчиной. Девушка одета в полупрозрачную ночную сорочку, через которую просвечивает ее грудь, и чулки в сетку. При этом Эрика практически сидит на лице своего партнера.
Неприличный кадр возмутил подписчиков. «А если папа увидит?», «Совсем уже», «Позорище какое», - написали фолловеры в комментариях. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия, однако своим папой Эрика считает Ивана Урганта. Супруги воспитывают еще двух дочерей - 14-летнюю Нину и 7-летнюю Валерию. У Натальи также есть 25-летний сын Нико, который после развода остался жить с отцом. Кстати, Эрика говорит, что мама и отчим спокойно относятся к ее модным экспериментам. «Мама и папа стараются мне не мешать и принимают такой, какая я есть, – рассказывала Кикнадзе в интервью журналу Tatler. – Мне кажется, всем, у кого есть родители, важно понимать, что вы не обязаны быть такими же. Они – тоже люди, и их взгляды могут быть другими. У меня с этим были проблемы: я всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально».
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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