. Стас Михайлов заплатил кучу денег за пластику
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Стас Михайлов заплатил кучу денег за пластику

Стас Михайлов заплатил кучу денег за пластику
53-летний певец Стас Михайлов вложил кучу денег в свою красоту. Артист трансформировал свою внешность. Любимец женщин воспользовался услугами популярного хирурга. Исполнитель хита «Всё для тебя» еще несколько лет назад изменился: казалось, что Стас стал выглядеть моложе. Тогда он рассказывал, что всерьез взялся за себя. Певец уверял, что начал активно заниматься спортом и стал адептом здорового питания, благодаря чему и запустил процесс изменений. Музыкант отрицал пластические операции. Зимой он перенес операцию по удалению аппендицита, после чего похудел на 10 килограммов, что положительно сказалось на его фигуре.
Однако теперь стало известно, что Стас на самом деле посещает клинику пластической хирургии. Артист сделал липосакцию нескольких зон: живота, подбородка, груди и боков, как сообщает Super. Михайлов воспользовался услугами хирурга Тимура Хайдарова, под нож которого уже ложились Любовь Успенская и Дава. При этом стоимость подобной операции на одну зону начинается от 70 тысяч рублей. По минимальным подсчетам комплекс таких хирургических вмешательств обошелся Стасу почти в 1,2 миллиона рублей.
# Шоу-бизнес Михайлов Стас
По материалам: z-aya

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