. Светлана Лобода ужаснула фото без макияжа
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Светлана Лобода ужаснула фото без макияжа

Светлана Лобода ужаснула фото без макияжа
Певица Светлана Лобода оказалась без бровей и ресниц. Артистка после переезда из России в Европу явно стала проще. Яркого макияжа, наращенных ресниц и ногтей больше у нее не замечается и в помине. Напротив, все чаще певица показывает натуральные фотографии. На сей раз знаменитость предстала на снимке после душа, облачившись в банный халат и собрав волосы под косынкой. Лобода смыла полностью весь макияж, удивив фолловеров своим видом. На лице у Светланы подписчики фактически не смогли обнаружить ресниц, а брови артистки доходили лишь до середины ее глаз!  
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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