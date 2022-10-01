. Светлана Лобода ужаснула фото без макияжа

Певица Светлана Лобода оказалась без бровей и ресниц. Артистка после переезда из России в Европу явно стала проще. Яркого макияжа, наращенных ресниц и ногтей больше у нее не замечается и в помине. Напротив, все чаще певица показывает натуральные фотографии. На сей раз знаменитость предстала на снимке после душа, облачившись в банный халат и собрав волосы под косынкой. Лобода смыла полностью весь макияж, удивив фолловеров своим видом. На лице у Светланы подписчики фактически не смогли обнаружить ресниц, а брови артистки доходили лишь до середины ее глаз!