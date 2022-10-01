. Татьяна Брухунова поделилась милыми кадрами с 2-летним сыном Петросяна

Директор театра эстрадных миниатюр Петросяна, Татьяна Брухунова показала трогательные снимки с сыном Ваганом. 33-летняя супруга Евгения Петросяна пока полностью не показывает лицо своего двухлетнего сына Вагана, однако иногда публикует его снимки со спины или в профиль.На новом фото жена юмориста запечатлела наследника в момент, когда он удобно устроился у нее на руках и трогательно уткнулся лицом в шею.Пользователей Сети очаровал нежный кадр.«Какой же милый малыш», «Так нежно прижался к мамочке, до слез», «Папино счастье», «Очаровательный ребенок», «Обожаю смотреть на вашу замечательную семью. Только папы не хватает», — написали они. Напомним, Петросян и Брухунова счастливы вместе уже несколько лет. До того, как жениться на молодой помощнице, юморист 33 года прожил с Еленой Степаненко. Развод пары закончился громким скандалом с дележкой имущества.