. Татьяна Брухунова поделилась милыми кадрами с 2-летним сыном Петросяна
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Брухунова поделилась милыми кадрами с 2-летним сыном Петросяна

Татьяна Брухунова поделилась милыми кадрами с 2-летним сыном Петросяна

Татьяна Брухунова поделилась милыми кадрами с 2-летним сыном Петросяна
Директор театра эстрадных миниатюр Петросяна, Татьяна Брухунова показала трогательные снимки с сыном Ваганом. 33-летняя супруга Евгения Петросяна пока полностью не показывает лицо своего двухлетнего сына Вагана, однако иногда публикует его снимки со спины или в профиль.
На новом фото жена юмориста запечатлела наследника в момент, когда он удобно устроился у нее на руках и трогательно уткнулся лицом в шею.
Пользователей Сети очаровал нежный кадр.
«Какой же милый малыш», «Так нежно прижался к мамочке, до слез», «Папино счастье», «Очаровательный ребенок», «Обожаю смотреть на вашу замечательную семью. Только папы не хватает», — написали они. Напомним, Петросян и Брухунова счастливы вместе уже несколько лет. До того, как жениться на молодой помощнице, юморист 33 года прожил с Еленой Степаненко. Развод пары закончился громким скандалом с дележкой имущества.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Лунный день сегодня 2 октября 2022 года
Лунный день сегодня 2 октября 2022 года
Франция осудила нападение на здание своего посольства в Буркина-Фасо
Франция осудила нападение на здание своего посольства в Буркина-Фасо
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея Чумакова: кого раскрыли в шоу «Аватар»
Галич отгадала Мэри Поппинс, а Кощей пытался выдать себя за Алексея
Итальянская компания Eni снова не получит российский газ
Итальянская компания Eni снова не получит российский газ
Власти США решили снизить цены на топливо и пополнить его запасы, просто попросив об этом
Власти США решили снизить цены на топливо и пополнить его запасы,
Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к нему сына
Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к
Яна Рудковская считает, что замок Аллы Пугачевой стоит куда больше
Яна Рудковская считает, что замок Аллы Пугачевой стоит куда больше
Татьяна Брухунова поделилась милыми кадрами с 2-летним сыном Петросяна
Татьяна Брухунова поделилась милыми кадрами с 2-летним сыном Петросяна
Лайма Вайкуле после долгого отсутствия выступила в Германии
Лайма Вайкуле после долгого отсутствия выступила в Германии
Молодая жена Александра Цекало в бикини похвасталась большой грудью
Молодая жена Александра Цекало в бикини похвасталась большой грудью
Глава "Нафтогаза" предложил отапливать украинские дома мусором вместо газа
Глава "Нафтогаза" предложил отапливать украинские дома
Четыре страны ЕС предложили план совместной доставки газа
Четыре страны ЕС предложили план совместной доставки газа

Топ на сегодня

Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Спасение самого грязного коврика на планете
Спасение самого грязного коврика на планете
В регионах проходят акции в поддержку вхождения в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей
В регионах проходят акции в поддержку вхождения в состав России ЛДНР,
Татьяна Буланова категорических не хочет заводить детей от молодого возлюбленного
Татьяна Буланова категорических не хочет заводить детей от молодого
«Любовь и голуби»! Семья Владимира Меньшова открыла трогательный памятник на его могиле
«Любовь и голуби»! Семья Владимира Меньшова открыла трогательный

Еще по теме

Татьяна Брухунова поделилась трогательным видео с 2-летним сыном Петросяна
Татьяна Брухунова прогулялась с сыном Петросяна в осеннем парке
Татьяна Брухунова показала сына Вагана в моряцком костюме
Татьяна Брухунова запечатлела трогательную встречу Петросяна с маленьким сыном