. Татьяна Буланова категорических не хочет заводить детей от молодого возлюбленного

Певица Татьяна Буланова счастлива с молодым мужчиной. Более двух лет Татьяна Буланова счастлива в отношениях с Валерием Рудневым. Избранник певицы далек от шоу-бизнеса — он бывший теннисист, сейчас занимается бизнесом. Замуж за возлюбленного артистка не спешит, так как штамп в паспорте для нее ничего не значит. Татьяна Буланова не планирует и рожать от Валерия, который младше ее на 19 лет. У исполнительницы уже есть взрослые дети, и сейчас она хочет посвятить время себе. «Думаю, что вряд ли рожу, мне совершенно не до этого. Что касается темы детей, то она отдельно в отношениях с моим молодым человеком. Я вырастила двоих сыновей — мне, честно говоря, на сегодняшний день хватает», — заявила 53-летняя артистка в программе «Хватит слухов!» ЦТВ.К слову, старший наследник певицы давно живет с невестой по имени Ксения. Так что не исключено, что скоро Татьяна станет бабушкой. «Саша сделал предложение девушке, правда, на свадьбу ребята еще не созрели. Но кольцо помолвочное сын подарил», — уточнила Татьяна. Хоть до загса дело не дошло, но Татьяна и Валерий ведут общий быт. Как ранее признавалась артистка, она съехалась с молодым бойфрендом. «Раньше я была уверена, что если мужчина не предложил жениться в первый год отношений, то и не предложит. Значит, недостаточно влюблен. Конечно, это обидно, неприятно, но ничего страшного. Валера не был женат. Может быть, думает, что брак — это страшно. Хотя… Он все время мне говорит, что свадьба летом. Каким именно, правда, не уточняет», — откровенничала звезда 90-х.