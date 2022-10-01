. The Game Awards 2022 будет открыта для посещения, впервые за 3 года
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The Game Awards 2022 будет открыта для посещения, впервые за 3 года

The Game Awards 2022 будет открыта для посещения, впервые за 3 года


Игровые выставки возвращаются к привычному формату, после нескольких лет ограничений из-за коронавируса. Ранее стало известно, что E3 2023 будет открыта для посещения игроками, а теперь организаторы The Game Awards 2022 объявили, что тоже намерены провести оффлайн-событие.

The Game Awards 2022 впервые за 3 года пройдет в традиционной формате. На шоу пригласят не только представителей игровых компаний, но и обычных зрителей. Желающие смогут приобрести билет на посещение мероприятия. Продажа билетов начнется уже 1 ноября, стоимость пока не сообщается.

Напомним, в этом году мероприятие The Game Awards 2022 назначено на 8 декабря, оно пройдет в Microsoft Theater. В рамках The Game Awards 2022 наградят лучшие проекты года в разных номинациях, а вместе с тем представят некоторые новые игры. Традиционно, в рамках The Game Awards анонсируют несколько «громких» проектов.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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