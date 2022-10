. The Legend of Tian Ding выйдет на приставках Xbox с новым контентом

Вадим Карасев





Издательство Neon Doctrine объявило о планах выпустить игру The Legend of Tian Ding на новых платформах. Проект вышел в 2021 году на Switch и PC, а 31 октября 2022 года он доберется до Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5.

Релиз The Legend of Tian Ding будет сопровождаться выходом крупного обновления режима Boss Rush, которое будет доступно на всех платформах бесплатно. Разработчики обещают в The Legend of Tian Ding на Xbox Series X и Playstation 5 разрешение до 4K при 120 FPS.

The Legend of Tian Ding — файтинг с боковой прокруткой, геймплей игры можно посмотреть в видео ниже.

