. The New York Times перечислила проблемы Украины на пути в НАТО
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The New York Times перечислила проблемы Украины на пути в НАТО

The New York Times перечислила проблемы Украины на пути в НАТО

На пути в НАТО Украина может столкнуться с рядом проблем. Вероятные трудности спрогнозировали авторы материала для газеты The New York Times Эндрю Крамер и Дэн Билевски.

Как считают обозреватели, США и Евросоюз продолжают опасаться усиления эскалации на Украине. В данный момент неизвестно, как присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России повлияет на дальнейшие действия альянса, однако увеличение площади спорных территорий только уменьшает вероятность скорого принятия Украины в Североатлантический альянс.


Издание отмечает, что скептически либо отрицательно к вступлению Украины в НАТО ранее отнеслись в Париже и Берлине. Президент США Джо Байден во избежание реакции России также не был сторонником скорого вступления Украины в военный блок.

По мнению Крамера и Билевски, вступление Украины в НАТО маловероятно, но возможно: альянс продвигает "политику открытых дверей". Так, к Североатлантическому альянсу может присоединиться любая европейская страна при соответствии определённым требованиям. Среди них – приверженность демократии и индивидуальной свободе, а также поддержка принципа верховенства закона.

Вечером 30 сентября Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время внеочередного выступления заявил, что НАТО не сможет ни моментально принять страну в блок, ни вмешаться в боевые действия между РФ и Украиной.

Технически Украина не может сейчас вступить в альянс как страна, на территории которой продолжается вооруженный конфликт. Это запрещено уставом НАТО. Кроме того, для вступления потребуется согласие всех членов блока, что может стать проблемой, как это произошло в случае Швеции и Финляндии, против присоединения которых выступила Турция.

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По материалам: uposters.ru

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