. "Угрожал, что будет хуже": как группа "Восток" разделилась на два враждующих коллектива
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"Угрожал, что будет хуже": как группа "Восток" разделилась на два враждующих коллектива

"Угрожал, что будет хуже": как группа "Восток" разделилась на два враждующих коллектива

Музыкальная группа "Восток" приобрела немалую популярность в 90-х годах за счет хитов "Миражи", "До встречи", "Танец желтых листьев", "Снежная королева" и других. Коллектив просуществовал до 2018 года, а потом развалился на две части, разочаровав фанатов.

История распада группы оказалась намного интереснее, чем обычно бывает. В 2018 году из состава выгнали вокалисток Наталью Сигаеву и Ларису Филиппову, о чем они узнали из соцсетей, а лидер коллектива Геннадий Филиппов даже не потрудился объяснить им все лично.


Издание "СтарХит" побеседовало об этом с Натальей Сигаевой, и она раскрыла, что дело было в новой возлюбленной Геннадия — Наталье Родиной.

Причина, почему все так произошло, в целом на поверхности: у Филиппова новая жена, которая тоже хочет быть звездой. А мы к тому же не очень послушные. Все наше окружение тогда осудило его, все-таки сколько лет мы вместе работали.

Однако после этого начались юридические проблемы: Филиппов запретил женщинам продолжать петь хиты "Востока" и даже пытался давить на них через организаторов концертов. Наталья и Лариса все равно продолжали выступать, но уже под именем VostokBand, а потом и вовсе перехитрили Геннадия.

Сигаева объяснила, что им ничего не мешало вернуть прежнее название, и недавно они это сделали, оставив Филиппова с носом.

Буквально пару недель назад мы получили свидетельство и официально оформили товарный знак "группа "Восток" на себя. И теперь уже Геннадий не может пользоваться этим брендом — ни в скобочках, ни с приставкой "экс". Филиппов, насколько мне известно, уже в курсе. Ни мне, ни Ларисе он пока не звонил, но общался с нашим PR-директором, угрожал, мол, если не установим с ним связь, будет хуже.

Но обе группы продолжают выступать несмотря на вражду. Наталья даже затрудняется сказать, кто из них успешнее, но гордится, что они Ларисой записывают много нового материала, а Геннадий по-прежнему пользуется старым.

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По материалам: uposters.ru

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