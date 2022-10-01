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Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО

Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Украина в течение долгих лет сотрудничала с Североатлантическим альянсом. Западные страны не раз поставляли вооружение Киеву, и это глава государства назвал "членством де-факто". Президент подчеркнул, что теперь его страна будет стремиться к де-юре вхождению в блок.


"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", — отметил украинский лидер.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал внеочередную пресс-конференцию Североатлантического альянса. Мероприятие состоится в пятницу, в 19:00 по Московскому времени.

Технически Украина не может сейчас вступить в альянс как страна, на территории которой продолжается вооруженный конфликт. Это запрещено уставом НАТО. Кроме того, для вступления потребуется согласие всех членов блока, что может стать проблемой, как это произошло в случае Швеции и Финляндии, против присоединения которых выступила Турция.

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По материалам: uposters.ru

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