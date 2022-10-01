Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО
Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Украина в течение долгих лет сотрудничала с Североатлантическим альянсом. Западные страны не раз поставляли вооружение Киеву, и это глава государства назвал "членством де-факто". Президент подчеркнул, что теперь его страна будет стремиться к де-юре вхождению в блок.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал внеочередную пресс-конференцию Североатлантического альянса. Мероприятие состоится в пятницу, в 19:00 по Московскому времени.
Технически Украина не может сейчас вступить в альянс как страна, на территории которой продолжается вооруженный конфликт. Это запрещено уставом НАТО. Кроме того, для вступления потребуется согласие всех членов блока, что может стать проблемой, как это произошло в случае Швеции и Финляндии, против присоединения которых выступила Турция.