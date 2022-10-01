. Украина согласовала санкционный список из более чем 3,6 тыс. россиян

Украина согласовала санкционный список из более чем 3,6 тысячи россиян, сообщает в субботу, 1 октября, ТАСС по ссылкой на министерство экономики страны. Принять этот перечень рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По данным экономического министерства, в список включили представителей власти России, их родственников и близких, глав регионов, руководство Вооруженных сил, артистов, предпринимателей. Отдельно выделены представители власти Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также международные наблюдатели на референдуме, прошедшем на освобожденных территориях в конце сентября.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о дополнительных санкциях против граждан и юридических лиц РФ, призвав Верховную раду принять закон для упрощения национализации российских активов.

Украинский лидер анонсировал новые ограничения после церемонии принятия в состав России новых территорий, состоявшейся в пятницу, 30 сентября, в Кремле. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей при участии глав этих территорий.

Предыдущий санкционный перечень Совета национальной безопасности и обороны Украины, обнародованный в начале сентября, включал 606 представителей российской власти.