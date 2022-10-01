. Украина согласовала санкционный список из более чем 3,6 тыс. россиян
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Украина согласовала санкционный список из более чем 3,6 тыс. россиян

Украина согласовала санкционный список из более чем 3,6 тыс. россиян

Украина согласовала санкционный список из более чем 3,6 тысячи россиян, сообщает в субботу, 1 октября, ТАСС по ссылкой на министерство экономики страны. Принять этот перечень рекомендовал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По данным экономического министерства, в список включили представителей власти России, их родственников и близких, глав регионов, руководство Вооруженных сил, артистов, предпринимателей. Отдельно выделены представители власти Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также международные наблюдатели на референдуме, прошедшем на освобожденных территориях в конце сентября.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о дополнительных санкциях против граждан и юридических лиц РФ, призвав Верховную раду принять закон для упрощения национализации российских активов.

Украинский лидер анонсировал новые ограничения после церемонии принятия в состав России новых территорий, состоявшейся в пятницу, 30 сентября, в Кремле. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей при участии глав этих территорий.

Предыдущий санкционный перечень Совета национальной безопасности и обороны Украины, обнародованный в начале сентября, включал 606 представителей российской власти. 

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По материалам: pnp.ru

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