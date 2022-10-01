. В центре Москвы на Красной площади состоялся митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда"
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В центре Москвы на Красной площади состоялся митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда"

В центре Москвы на Красной площади состоялся митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда"

Митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда" в честь вхождения в состав России новых территорий состоялся на Красной площади в Москве.

Участие в мероприятии в честь вхождения в состав РФ новых территорий принимают 180 тыс. человек. Среди собравшихся много людей из Донбасса, у них в руках флаги России.


Открыл митинг-концерт певец Сергей Войтенко, который сказал со сцены, что на Красной площади собрались люди, для кого русский язык родной, для кого Россия - это Родина.

"И другими мы не будем", - сказал Войтенко.

Особенно тепло приняли певицу Юлию Чичерину и военкора Семена Пегова.

"Хочу пожелать здоровья и сил ребятам, которые сейчас сражаются в Красном Лимане. Им сейчас реально тяжело. Это добровольцы, которые сражаются. В Донбассе много людей пошли добровольцами. Хочется вспомнить шахтеров, всех, кто пошел в бой, вспомнить Воху, Захарченко - все эти мужики оказались мощнее армии. Я влюблен в свою работу, как и все те, кто сейчас находятся на Донбассе", - сказал Пегов.

На сцену вышли главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Донбасс вернулся домой. Сказать, что я рад - ничего не сказать. Долгих 8,5 лет мы ждали, верили. И вот этот день свершился - русские люди воссоединились. Мы с 2014 года живем по московскому времени. Москва всегда была для нас Родиной. Для нас Санкт-Петербург, Екатеринбург, Рязань, Владивосток - это такие же русские города, как Донецк, Горловка, Макеевка, Мариуполь. Донбасс Отчизну не подведет", - сказал Пушилин.

Поддержать вступление в состав России новых территорий - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - вышли Николай Басков, Александр Маршал, группа "Любэ", а также молодой исполнитель Шаман, который покорил россиян песней "Встанем".


Одним из самых запоминающихся событий мероприятия стало выступление президента России Владимира Путина.

В ходе своего выступления глава государства назвал день принятия в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей "историческим".

"Сегодня у нас особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день — день правды и справедливости", — заявил Путин.

По его словам, Россия "не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце".

"Добро пожаловать домой!", — обратился глава государства к жителям вошедших в состав РФ регионов.

Российский лидер предложил собравшимся на Красной площади выразить поддержку военным, участвующим в специальной военной операции на Украине, и проскандировать троекратное "Ура!".

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По материалам: uposters.ru

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