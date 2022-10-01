. В Госдуме заявили об изменении статуса Азовского моря

Вадим Карасев

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Азовское море стало внутренним морем России

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил об изменении статуса Азовского моря. Его слова передает РИА Новости.

По словам депутата, после вхождения в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей оно официально стало исключительно внутренним российским морем. Это навсегда положит конец планам Киева устроить провокации в азовском регионе, а НАТО — разместить там свою военно-морскую базу, добавил он.

Похожее заявление делал и глава крымского парламента Владимир Константинов. «Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — сказал он. По его словам, также важным грузовым пунктом станет порт Мариуполя.

Правила судоходства в Азовском море могут измениться

Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что в такой ситуации правила судоходства в Азовском море могут измениться. Так, в него можно будет зайти только с одобрения России. «Это такая тема, которая определяется тем, кто и под какими флагами будет ходить. Это уже вопрос другого порядка», — пояснил он.

Также Дандыкин допустил, что в Азовском море будут находиться корабли российского Черноморского флота, а также будет работать гидрографическая служба и порты. «Раньше был договор совместного пользования, там определялся [вопрос] судоходства и так далее. Были договоренности по проходу через Керченский пролив, а сейчас и Керченский пролив полностью и с одной, и с другой стороны полностью российская тема», — отметил он.

Военный эксперт добавил, что данный факт могут не признавать ни Украина, ни США. «Но по нашей конституции это будет внутреннее российское море», — заключил Дандыкин.

К Азовскому морю имеют выход Ростовская область, Краснодарский край, республика Крым, Херсонская и Запорожcкая области, а также ДНР.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин заявил, что принятие новых регионов по итогам референдумов потребует внесения изменений в Конституцию. Изменения будут внесены в статью 65 на основании федерального закона о принятии нового субъекта.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятие в состав России четырех новых регионов. С российской стороны документы подписал президент страны Владимир Путин, от ДНР и ЛНР — их главы Денис Пушилин и Леонид Пасечник, от Херсонской и Запорожской областей — главы регионов Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.



