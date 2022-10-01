. В ООН предсказали начало хаоса и голода из-за антироссийских санкций
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В ООН предсказали начало хаоса и голода из-за антироссийских санкций

В ООН предсказали начало хаоса и голода из-за антироссийских санкций

В ООН предсказали начало хаоса и голода из-за антироссийских санкцийВ ООН заявили о возможном начале хаоса и голода из-за эффекта от антироссийских санкций

Директор всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что антироссийские санкции, введенные из-за боевых действий на Украине, ставят под угрозу весь земной шар. По его словам, из-за обратного эффекта рестрикций может начаться хаос и голод, цитату приводит Lethbridge News.

«Мне все равно, как вы относитесь к Китаю и России, мне нужно обеспечить продовольственную безопасность мира», — подчеркнул он. По словам Бисли, из-за эффекта «бумеранга» есть возможность того, что мир ждет хаос и голод. Представитель ООН призвал политиков по всему миру любой ценой решить эту проблему.

Ранее руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев также отметил, что Евросоюз может обсуждать снятие запрета на экспорт удобрений с России, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Запад озабочен темой возможного кризиса на рынке продовольствия и возможного голода в отдельных слаборазвитых странах, поделился политолог.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ООН предсказали начало хаоса и голода из-за антироссийских санкций
В ООН предсказали начало хаоса и голода из-за антироссийских санкций
Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Финляндия и Швеция обсудят вступление в НАТО с Турцией в октябре
Финляндия и Швеция обсудят вступление в НАТО с Турцией в октябре
Подборка гифок (25 гифок) - 26.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 26.09.2022
Депутат Худяков: «Пугачева предала народ, который сделал ее богатой. Теперь пусть уезжает навсегда»
Депутат Худяков: «Пугачева предала народ, который сделал ее богатой.
Из гороскопа по знакам зодиака на 2 октября 2022 года можно узнать, как расставить приоритеты в делах на этот день
Из гороскопа по знакам зодиака на 2 октября 2022 года можно узнать,
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом
"Россия не предаст выбор народа": что сказал Путин на церемонии вхождения в состав РФ новых территорий
"Россия не предаст выбор народа": что сказал Путин на
Стало известно о снижении экспорта газа в ЕС по «Турецкому потоку»
Стало известно о снижении экспорта газа в ЕС по «Турецкому потоку»
Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Marauders выходит в начале октября в раннем доступе, игра должна появиться в Game Pass
Marauders выходит в начале октября в раннем доступе, игра должна
Девственник Анатолий Вассерман увлекается просмотром порно
Девственник Анатолий Вассерман увлекается просмотром порно

Топ на сегодня

Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»
Появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Где и когда простятся с Борисом Моисеевым
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не признался, что спит с мужиками»
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки Vogue
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки

Еще по теме

В ООН выделят продовольственную помощь Кубе на почти $6 млн из-за урагана «Ирма»
Путин призвал укрепить продовольственную безопасность
СМИ: избранный президент США Дональд Трамп снимет санкции против России
Юнкер заявил, что с Россией нужно считаться