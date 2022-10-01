. В регионах проходят акции в поддержку вхождения в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

Вадим Карасев

В российских регионах проходят массовые акции в поддержку вхождения в состав РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

В Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости идет акция-концерт в поддержку результатов референдума.

В ней принимают участие граждане, поддерживающие результаты референдума и решение президента РФ Владимира Путина подписать указ о присоединении новых территорий.

Петербуржцы вышли на митинг в поддержку итогов референдумов

В Рязани 30 сентября прошла патриотическая акция "Мы вместе!". Ее участниками стали представители политических партий, студенты, проживающие в регионе жители Донбасса, представители общественных организаций и национальных общественных объединений.

"Сегодня и отныне мы будем связаны не только узами духовного братства, но и общей законной принадлежностью к нашей большой исторической Родине. Россия станет сильнее, потому что наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!", - подчеркнула со сцены член Общественной палаты РФ Ольга Воронова.

Патриотическая акция "Мы вместе" прошла в Рязани

В рамках акции прошёл большой концерт.

На Владимирской набережной в Смоленске состоялась патриотическая акция "Своих не бросаем!".

В ней приняли участие более 4 тыс. смолян – представители регионального отделения ОНФ, политических партий, общественных, добровольческих, молодежных и ветеранских организаций. Смоляне собрались на Владимирской набережной, чтобы выразить единодушную поддержку судьбоносным решениям Президента России Владимира Путина принять волю людей Донбасса и освобожденных территорий, пожелавших стать частью России.

Масштабная акция "Своих не бросаем" прошла в Смоленске

"Наши ребята, которые сейчас воюют, выполняя задачи специальной военной операции, воюют за Россию, за свободу, за независимость, за неделимость нашей страны! За неделимость нашей Родины. Они борются за будущее. Поэтому честь им и хвала! Мы – дети поколения победителей и победа будет за нами!", - сказал председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виталий Вовченко.

В Челябинске также прошел митинг-концерт в честь вхождения в состав России освобожденных территорий.

Поздравить челябинцев с расширением границ приехала певица Вика Цыганова. Свое выступление она начала с стихотворения Сергея Есенина "Гой, ты Русь моя родная". Исполнительница спела для слушателей свои самые известные композиции.

В Челябинске прошел концерт в честь присоединения к России освобожденных территорий

Губернатор Челябинской области, комментируя вхождение в состав четырех новых регионов к России, заявил, что гордится страной.

Регионы Сибири также присоединились к торжественным митингам в поддержку итогов референдумов. Поддержать решение президента РФ Владимира Путина о присоединении новых территорий по итогам голосования, пришли тысячи сибиряков.

"Итоги референдумов говорят сами за себя. Люди сделали свой выбор в пользу будущего вместе с Россией. Сплоченность и единение российского народа - это основа стабильности, которая, в свою очередь, служит непременным условием для развития, движения к новым амбициозным целям во имя благополучия и процветания граждан нашей страны. Вековые традиции и нравственные ценности объединяют наш многонациональный народ", - отметил на митинге-концерте на площади у Вечного огня в Иркутске первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов.

В Иркутске прошел митинг-концерт в поддержку исторического воссоединения территорий страны

Волеизъявление жителей освобожденных территорий о вхождении в состав России поддержали в Новосибирске. Председатель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Светлана Заикина сообщила, что в митинге-концерте приняли участие около 4 тыс. человек.

В столице Хакасии - Абакане, где организатором митинга-концерта выступила Общественная палата республики, в митинге поучаствовали 3,5 тыс. человек. В Красноярске поддержать решение жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области о вхождении в состав России пришли 8 тыс. человек. В Томске, по словам организаторов, решение жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей пришли поддержать 2,5 тыс. человек, в Кемерове - 5 тыс. человек.

А новые регионы вхождение в состав России отметили салютом. Так, на Саур-Могиле залпы салюта прогремели в небе в честь подписания договора о вхождении Донбасса в состав РФ.

И, конечно, Москва масштабно празднует это событие. В эти минуты на Красной площади идет торжественный митинг-концерт.