. В российском регионе запретили продавать алкоголь у военкоматов

Вадим Карасев

В Новосибирской области в период мобилизации запретили продавать спиртное у военкоматов

В Новосибирской области в период проведения частичной мобилизации запретили продавать алкоголь близ военкоматов. Соответствующее постановление подписал губернатор российского региона Алексей Травников, оно опубликовано на портале правовой информации.

Запрет на продажу спиртного распространяется на территории, которые прилегают к «пунктам предварительного сбора граждан». В частности, это касается территорий в радиусе 300 метров от военных комиссариатов и в радиусе одного километра от училища.

Подобное ограничение ранее ввели в Забайкальском крае. Помимо этого, запрет действует в Бурятии — там разрешается торговать алкогольными напитками днем с 11:00 до 18:00, в остальное время это запрещено.

28 сентября военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев сообщил, что власти объявили в розыск первых уклонистов из числа подлежащих частичной мобилизации россиян. Он также озвучил порядок розыска уклонистов.