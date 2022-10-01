. В Севастополе самолет выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся

Вадим Карасев

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что на аэродроме Бельбек загорелся самолет

На аэродроме Бельбек при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По словам губернатора, на месте ЧП в настоящее время работают пожарные.

Как пишет Telegram-канал «Mash на волне», на аэродроме загорелся военный самолет. Авторы канала утверждают, что он выкатился за пределы полосы, когда взлетал.