. Василиса Володина предсказала будущее Аллы Пугачевой
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Василиса Володина предсказала будущее Аллы Пугачевой

Василиса Володина предсказала будущее Аллы Пугачевой
Певица Алла Пугачева пыталась тайно сбежать с родины. Артистка опять молча покинула Россию, отправившись вместе с детьми Лизой и Гарри в Израиль, немало удивив своих поклонников. Многие полагали, что хоть какое-то послание звезда должна была оставить своим почитателям.
Василиса Володина, телеведущая и астролог, поспешила успокоить публику. Она считает, что Алла Пугачева может вскоре вновь вернуться домой. «Она уехала на ретроградном Меркурии, и это обнадеживает. Все дела, которые делаются в такое время, имеют шанс на повторение, чтобы, скажем так, дорешиться. Это значит, велики шансы, что пути приведут Аллу Борисовну обратно на родину», — рассказала Володина Woman.ru.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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