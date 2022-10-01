. Василиса Володина предсказала будущее Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева пыталась тайно сбежать с родины. Артистка опять молча покинула Россию, отправившись вместе с детьми Лизой и Гарри в Израиль, немало удивив своих поклонников. Многие полагали, что хоть какое-то послание звезда должна была оставить своим почитателям.Василиса Володина, телеведущая и астролог, поспешила успокоить публику. Она считает, что Алла Пугачева может вскоре вновь вернуться домой. «Она уехала на ретроградном Меркурии, и это обнадеживает. Все дела, которые делаются в такое время, имеют шанс на повторение, чтобы, скажем так, дорешиться. Это значит, велики шансы, что пути приведут Аллу Борисовну обратно на родину», — рассказала Володина Woman.ru.