. Вера Сотникова довела до бешенства каскадера

Актриса Вера Сотникова проявила свой дурной характер на съемках фильма. Артистка никогда не страдала от недостатка внимания мужчин. Правда, из-за непростого характера общаться с красавицей-актрисой было непросто. Каскадер и актер Александр Иншаков признался, что однажды в пух и прах разругался с коллегой во время съемок в Турции. По словам артиста, скандал разразился после того, как им дали разрешение поработать в храме Святой Софии. Пропуск был ровно на один день, однако на съемках Сотникова была не в настроении. Когда партнер осадил ее, звезда просто покинула площадку.«Я был готов ее загрызть», — признался Александр в беседе с «7Дней». В итоге часть эпизодов сняли без артистки, однако дальше Иншакову и Сотниковой все же пришлось работать вместе. По сценарию нужно было отснять любовную сцену. «Как вы понимаете, партнершу я просто ненавижу. Она тоже обиженная. Но наши эмоции дали удивительные плоды. У нас в кадре стрелы из глаз летели. На экране это выглядело страстью», — вспомнил каскадер.