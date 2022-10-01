. Вера Сотникова довела до бешенства каскадера
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Вера Сотникова довела до бешенства каскадера

Вера Сотникова довела до бешенства каскадера
Актриса Вера Сотникова проявила свой дурной характер на съемках фильма. Артистка никогда не страдала от недостатка внимания мужчин. Правда, из-за непростого характера общаться с красавицей-актрисой было непросто. Каскадер и актер Александр Иншаков признался, что однажды в пух и прах разругался с коллегой во время съемок в Турции. По словам артиста, скандал разразился после того, как им дали разрешение поработать в храме Святой Софии. Пропуск был ровно на один день, однако на съемках Сотникова была не в настроении. Когда партнер осадил ее, звезда просто покинула площадку.
«Я был готов ее загрызть», — признался Александр в беседе с «7Дней». В итоге часть эпизодов сняли без артистки, однако дальше Иншакову и Сотниковой все же пришлось работать вместе. По сценарию нужно было отснять любовную сцену. «Как вы понимаете, партнершу я просто ненавижу. Она тоже обиженная. Но наши эмоции дали удивительные плоды. У нас в кадре стрелы из глаз летели. На экране это выглядело страстью», — вспомнил каскадер.
# Шоу-бизнес Сотникова Вера
По материалам: z-aya

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