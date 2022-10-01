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Виктория Бекхэм растрогалась, увидев сына Бруклина и его жену Николу Пельтц на показе своего бренда

Виктория Бекхэм растрогалась, увидев сына Бруклина и его жену Николу Пельтц на показе своего бренда

На Неделе моды в Париже прошел показ новой весенне-летней коллекции бренда одежды Виктории Бекхэм. Сюрпризом для многих стало появление на нем в качестве гостей старшего сына знаменитости, Бруклина, и его жены Николы Пельтц.

Супруги присоединились к другим членам семейства Бекхэм, которые, конечно же, наблюдали модное шоу из первого ряда. Выйдя на подиум в завершении показа и увидев всех своих близких вместе, Виктория растрогалась и не смогла сдержать слез.




Это Париж, детка! Я так благодарна моей семье, а также американскому и британскому Vogue за то, что всегда поддерживали меня на этом пути,

— написала она позже в соцсетях.

Бруклин и Никола в свою очередь поздравили ее на своих страничках в инстаграме*.


Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц, Ромео Бекхэм, Эдвард Эннинфул, Харпер Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Анна Винтур

Джиджи и Белла Хадид, Харпер Бекхэм на показе Виктории Бекхэм

Последние несколько месяцев СМИ пестрели заголовками о расколе в дружной семье Бекхэм. Его началом, по слухам, стала подготовка к свадьбе Николы и Бруклина. Как утверждают источники из окружения звезд, Виктория была расстроена из-за того, что Никола предпочла пойти под венец в платье Valentino, а не ее бренда. Между тем Пельтц в недавнем интервью заявила, что в ее планах было пошить платье в ателье Виктории, однако та сама ее игнорировала.

Долгое время конфликт не удавалось уладить — во многом потому, что Никола и Бруклин публично комментировали его, а Виктории и Дэвиду Бекхэму это очень не нравилось. Они считали, что их сын и его супруга напрасно "выносят сор из избы".

Своим появлением на показе Виктории Бруклин и Никола, по всей видимости, дали понять, что разногласиям все же пришел конец.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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