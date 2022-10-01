Виктория Бекхэм растрогалась, увидев сына Бруклина и его жену Николу Пельтц на показе своего бренда
На Неделе моды в Париже прошел показ новой весенне-летней коллекции бренда одежды Виктории Бекхэм. Сюрпризом для многих стало появление на нем в качестве гостей старшего сына знаменитости, Бруклина, и его жены Николы Пельтц.
Супруги присоединились к другим членам семейства Бекхэм, которые, конечно же, наблюдали модное шоу из первого ряда. Выйдя на подиум в завершении показа и увидев всех своих близких вместе, Виктория растрогалась и не смогла сдержать слез.
Это Париж, детка! Я так благодарна моей семье, а также американскому и британскому Vogue за то, что всегда поддерживали меня на этом пути,
— написала она позже в соцсетях.
Бруклин и Никола в свою очередь поздравили ее на своих страничках в инстаграме*.
Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц, Ромео Бекхэм, Эдвард Эннинфул, Харпер Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Анна Винтур
Последние несколько месяцев СМИ пестрели заголовками о расколе в дружной семье Бекхэм. Его началом, по слухам, стала подготовка к свадьбе Николы и Бруклина. Как утверждают источники из окружения звезд, Виктория была расстроена из-за того, что Никола предпочла пойти под венец в платье Valentino, а не ее бренда. Между тем Пельтц в недавнем интервью заявила, что в ее планах было пошить платье в ателье Виктории, однако та сама ее игнорировала.
Долгое время конфликт не удавалось уладить — во многом потому, что Никола и Бруклин публично комментировали его, а Виктории и Дэвиду Бекхэму это очень не нравилось. Они считали, что их сын и его супруга напрасно "выносят сор из избы".
Своим появлением на показе Виктории Бруклин и Никола, по всей видимости, дали понять, что разногласиям все же пришел конец.
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