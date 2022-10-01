. Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к нему сына
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Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к нему сына

Влад Лисовец поссорился с Дмитрием Шепелевым, и тот перестал водить к нему сына
Стилист Влад Лисовец признался, что сунул нос не в свое дело. Парикмахер рассказал, почему Дмитрий Шепелев перестал водить к нему Платона — сына Жанны Фриске. Певица и имиджмейкер тесно дружили, когда артистка была жива. В передаче «Проклятое наследство. Жизнь после смерти» на Муз-ТВ Влад Лисовец поделился своими переживаниями. Он до сих пор не может понять, почему муж Жанны Фриске не разрешает имиджмейкеру видеться с Платоном. После смерти артистки Дмитрий Шепелев некоторое время приводил ребенка на стрижку к известному стилисту. Однако позднее отказался от этой идеи и полностью оборвал контакты. «Платон долгое время приезжал стричься у нас. У меня характер плохой, я лезу не в свои дела. Я поговорил с папой. Сказал, что нужно искать точки прикосновения и прекращать это. Платон к нам больше не приезжал», — констатирует 50-летний Влад Васильевич.
Ранее Лисовец хорошо отзывался о выборе Жанны. Однако поступки Шепелева после смерти супруги вызывают у звездного имиджмейкера множество вопросов. «Все приобрело какую-то странную форму. Я увидел совсем другого человека, но его любила Жанна, и я обязан его уважать ради ее чувств», — рассказал он в одном из интервью. Родственники Фриске тоже недовольны зятем. 70-летний отец певицы жаловался, что Шепелев не дает им видеться с внуком. «Вот он писал, что Платон в деревне в Белоруссии, возле Минска где-то. Ну я туда ездил — такая деревня неплохая, а ребенок все время в Москве был. Короче, издевается», — сетует папа певицы. Однако 39-летний отец Платона запрещает сыну общаться только с родственниками и знакомым Жанны. Он не пытается полностью изолировать мальчика от общества. В начале сентября стало известно, что Дмитрий помог сыну завести блог и публиковать видео. Ребенок унаследовал вокальные таланты от своей мамы, а отец поддерживает его в стремлении делиться ими с миром.
# Шоу-бизнес Лисовец Влад
По материалам: z-aya

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