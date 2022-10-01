. Владимир Путин подписал историческое соглашение

Президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении новых субъектов в состав Российской Федерации. Президент России объявил о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Владимир Владимирович объявил минуту молчания в память о солдатах и офицерах, погибших во время специальной военной операции. Путин выразил уверенность в том, что Федеральное собрание поддержит законы о присоединении новых регионов, согласно «воле миллионов людей». Владимир Владимирович подчеркнул, что это право закреплено в уставе ООН. Глава государства обратился к представителям офиса Владимира Зеленского. Путин заявил, что готов вернуться за стол переговоров. При этом президент подчеркнул, что итоги референдумов в четырех областях не будут пересмотрены. «Мы призываем киевский режим немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Но выбор, сделанный в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, Россия обсуждать не будет. Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда», — заверил Владимир Владимирович. Путин заявил, что западные страны пытаются разделить народы на первый и второй сорта. Президент также высказался о причинах обострившейся в мире русофобии. «Одна из причин многовековой русофобии западных элит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов. Этого удалось достичь, создав в России сильное государство. До богатств России Запад всё-таки сумел добраться в конце 20 века, когда страна была разрушена. Нас называли друзьями, партнёрами. Из страны выкачали триллионы долларов. Мы ничего не забыли», — отметил глава государства. Президент завершил выступление цитатой философа Ивана Ильина. «Мир вступил в период революционных трансформаций. Как прежде уже не будет. Поле битвы, куда нас привели судьба и история, это поле битвы за великую Россию. За большую историческую Россию! Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что нашу культуру и историю можно взять и вычеркнуть! За нами правда, за нами — Россия!» — заявил он. После этого был подписан договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.