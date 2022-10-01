. Власти США решили снизить цены на топливо и пополнить его запасы, просто попросив об этом

Вадим Карасев

Энергетические корпорации из США должны снизить цены на топливо и вместе с тем восстановить запасы. С этой просьбой обратилась глава американского Министерства энергетики Дженнифер Гранхольм, следует из пресс-релиза на официальном сайте ведомства.

Как утверждает министр, на фоне роста цен на нефть корпорации получают сверхприбыль, однако используют энергетический кризис в качестве предлога для повышения стоимости нефтепродуктов. Глава Минэнерго США подчеркнула, что проблемы ценообразования следуют из трудностей с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), а также из неспособности компаний поддерживать региональные запасы топлива на должном уровне. В то же время, отмечается в пресс-релизе, американские компании вывозят рекордно большое количество бензина и дизеля из страны.

"Самое время предпринять меры для снижения цен для потребителей и восстановить в этой стране запасы бензина и дизельного топлива, объемы которых меньше диапазона за пять лет", — призвали в Министерстве энергетики.



Летом президент США Джо Байден написал в своем Twitter "послание" компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, объяснив им, что "сейчас время вооруженного конфликта и глобальной опасности", а значит, нужно снизить цены на бензин и прочее топливо. Тогда его высмеяли за непонимание рыночных механизмов.

