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Всемирный банк выделит Украине 530 миллионов долларов

Всемирный банк выделит Украине 530 миллионов долларовВсемирный банк выделит Киеву помощь в размере $530 млн под гарантии Великобритании и Дании

Всемирный банк выделит Украине пакет финансовой помощи в размере 530 миллионов долларов под кредитные гарантии Великобритании и Дании. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

Отмечается, что финансовая помощь направлена на «удовлетворение неотложных потребностей», в частности, на обеспечение работы ключевых общественных служб, включая здравоохранение, образование и социальную защиту. Речь идет о кредитных гарантиях Великобритании и Дании на 500 и 30 миллионов долларов соответственно.

29 сентября глава банка Дэвид Малпасс сообщил, что организация выделила 11 миллиардов долларов на помощь Украине. Совокупно Всемирный банк «мобилизовал» через многосторонние каналы порядка 13 миллиардов долларов экстренной помощи Киеву.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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