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Вучич рассказал о своей реакции на инциденты на «Северных потоках»

Вучич рассказал о своей реакции на инциденты на «Северных потоках»Президент Сербии Вучич не знал, плакать или кричать из-за инцидента на «Северном потоке»

Президент Сербии Александр Вучич не знал, плакать ему или кричать, когда узнал об инцидентах на «Северных потоках». Его слова приводит ТАСС.

«Я вспотел, когда это услышал. Не знал, плакать мне или кричать, когда увидел, что произошло на "Северном потоке". Представьте только, что такое случится где-то в Черном море, или на территории Турции или Болгарии какая-то диверсия, и мы останемся без газа», — рассказал он о своей реакции на случившееся.

По словам Вучича, если бы Сербия не построила газопровод «Турецкий поток», сейчас приходилось бы отключать электричество на 12 часов в день.

Повреждения на трех участках газопроводов были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки «Северных потоков» будут более непригодны для использования, и их закроют навсегда.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что инциденты, произошедшие на «Северных потоках», можно назвать терактом. ЧП потребовало срочного разбирательства, так как сложившаяся обстановка крайне опасная, заметил он.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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