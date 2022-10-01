. Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют

Вадим Карасев





В материале актуальная информация об играх, которые будут добавлены в подписку Game Pass в октябре 2022 года. Здесь же вы найдете сведения об играх, которые в октябре должны быть удалены из подписки.

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.

Напомним, в сентябре подписка Game Pass пополнилась 24 играми, а удалили из нее 23 проекта.

Новые игры в Game Pass в октябре 2022 года

Что удаляют из Game Pass в октябре 2022 года

6 октября 2022 г.Xbox Series X | S11 октября 2022 г.PC11 октября 2022 г.Xbox, PC13 октября 2022 г.PC14 октября 2022 г.Xbox Series X| S, PC18 октября 2022 г.Xbox Series X | S, PC20 октября 2022 г.Xbox, PC21 октября 2022 г.Xbox, PC27 октября 2022 г.Xbox27 октября 2022 г.Xbox, PCНа данный момент нет информации об играх, которые удалят из Game Pass в октябре.