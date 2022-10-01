. Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
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Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют

Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют


В материале актуальная информация об играх, которые будут добавлены в подписку Game Pass в октябре 2022 года. Здесь же вы найдете сведения об играх, которые в октябре должны быть удалены из подписки.

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.

Напомним, в сентябре подписка Game Pass пополнилась 24 играми, а удалили из нее 23 проекта.

Новые игры в Game Pass в октябре 2022 года



Дата



Игра



Платформа



6 октября 2022 г.



Medieval Dynasty



Xbox Series X | S



11 октября 2022 г.



Coral Island



PC



11 октября 2022 г.



Eville



Xbox, PC



13 октября 2022 г.



Dyson Sphere Program



PC



14 октября 2022 г.



Scorn



Xbox Series X| S, PC



18 октября 2022 г.



A Plague Tale: Requiem



Xbox Series X | S, PC



20 октября 2022 г.



Norco



Xbox, PC



21 октября 2022 г.



Persona 5: Royal



Xbox, PC



27 октября 2022 г.



Gunfire Reborn



Xbox



27 октября 2022 г.



Signalis



Xbox, PC

Что удаляют из Game Pass в октябре 2022 года

На данный момент нет информации об играх, которые удалят из Game Pass в октябре.
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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