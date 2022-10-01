Xbox Game Pass октябрь 2022 года: что добавляют, удаляют
Сегодня, 12:55 Вадим Карасев
В материале актуальная информация об играх, которые будут добавлены в подписку Game Pass в октябре 2022 года. Здесь же вы найдете сведения об играх, которые в октябре должны быть удалены из подписки.Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.
Напомним, в сентябре подписка Game Pass пополнилась 24 играми, а удалили из нее 23 проекта.
Новые игры в Game Pass в октябре 2022 года
Дата
Игра
Платформа
6 октября 2022 г.
Medieval Dynasty
Xbox Series X | S
11 октября 2022 г.
Coral Island
PC
11 октября 2022 г.
Eville
Xbox, PC
13 октября 2022 г.
Dyson Sphere Program
PC
14 октября 2022 г.
Scorn
Xbox Series X| S, PC
18 октября 2022 г.
A Plague Tale: Requiem
Xbox Series X | S, PC
20 октября 2022 г.
Norco
Xbox, PC
21 октября 2022 г.
Persona 5: Royal
Xbox, PC
27 октября 2022 г.
Gunfire Reborn
Xbox
27 октября 2022 г.
Signalis
Xbox, PC
Что удаляют из Game Pass в октябре 2022 годаНа данный момент нет информации об играх, которые удалят из Game Pass в октябре.
По материалам: newxboxone