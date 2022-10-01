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Журналист RuBaltic погиб в боях под Авдеевкой

Журналист RuBaltic погиб в боях под АвдеевкойГлавред RuBaltic сообщил о гибели журналиста Ильяшевича в боях под Авдеевкой

Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой. Об этом на сайте издания сообщил главный редактор Александр Носович.

По словам главреда, Ильяшевич — уроженец Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). В 2014 году он окончил школу и поступил в Харьковский университет. Проучившись год, вернулся в республику. «Леша понял, что в этой войне он на стороне ДНР и России, и предпочел учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета», — рассказал Носович.

Молодой человек вступил добровольцем в Народную милицию ДНР и отправился на передовую. Как утверждает главред, Ильяшевичу предлагали перебраться в Москву, но тот отказался. Отмечается, что он также работал в качестве эксперта в «Sputnik Беларусь».

Ранее стало известно, что в ходе специальной операции на Украине погиб военный журналист, полковник Сергей Постнов. В составе группировки V он участвовал в установлении контроля над Гостомелем, а позже выполнял задачи в населенных пунктах Харьковской области и Луганской народной республики.

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По материалам: lenta.ru

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