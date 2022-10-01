. Звезда «Большой перемены» попала в больницу

Вадим Карасев

Народная артистка России Наталья Гвоздикова попала в больницу

Народная артистка России Наталья Гвоздикова попала в больницу с подозрением на перелом. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, звезда «Большой перемены» и «Рожденной революцией» получила травму после падения и была госпитализирована. Врачи осмотрели актрису и отпустили ее домой с диагнозом «сильный ушиб».

Ранее стало известно, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу из-за проблем с позвоночником. Уточняется, что недавно шоумен неудачно упал. Кроме того, проблемы со спиной вызваны тем, что он пытался перепрыгнуть через барабанную установку.

Также сообщалось, что в августе была госпитализирована народная артистка РСФСР Людмила Хитяева. Звезда «Тихого Дона» упала и ударилась головой у себя дома в центре столицы.