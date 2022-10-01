. Звезда «Большой перемены» попала в больницу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звезда «Большой перемены» попала в больницу

Звезда «Большой перемены» попала в больницуНародная артистка России Наталья Гвоздикова попала в больницу

Народная артистка России Наталья Гвоздикова попала в больницу с подозрением на перелом. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, звезда «Большой перемены» и «Рожденной революцией» получила травму после падения и была госпитализирована. Врачи осмотрели актрису и отпустили ее домой с диагнозом «сильный ушиб».

Ранее стало известно, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу из-за проблем с позвоночником. Уточняется, что недавно шоумен неудачно упал. Кроме того, проблемы со спиной вызваны тем, что он пытался перепрыгнуть через барабанную установку.

Также сообщалось, что в августе была госпитализирована народная артистка РСФСР Людмила Хитяева. Звезда «Тихого Дона» упала и ударилась головой у себя дома в центре столицы.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Преимущества использования сидератов в земледелии
Преимущества использования сидератов в земледелии
Пугачева заметает следы в России
Пугачева заметает следы в России
"Угрожал, что будет хуже": как группа "Восток" разделилась на два враждующих коллектива
"Угрожал, что будет хуже": как группа "Восток"
Пожар в хостеле на северо-востоке Москвы ликвидировали
Пожар в хостеле на северо-востоке Москвы ликвидировали
Гвинет Пэлтроу в золоте, Джулия Фокс в фольге, Рената Литвинова с "антенной": 12 образов недели по версии редактора моды
Гвинет Пэлтроу в золоте, Джулия Фокс в фольге, Рената Литвинова с
Звезда «Большой перемены» попала в больницу
Звезда «Большой перемены» попала в больницу
Яна Рудковская в ужасе, как чиновники обкрадывают детей
Яна Рудковская в ужасе, как чиновники обкрадывают детей
Тамара Глоба сделала неутешительный прогноз для знаков зодиака на Октябрь
Тамара Глоба сделала неутешительный прогноз для знаков зодиака на
Спортивные соревнования Winter Games 2023 станут доступны на Xbox в середине октября
Спортивные соревнования Winter Games 2023 станут доступны на Xbox в
Падение капли в воду, снятое высокоскоростной видеокамерой
Падение капли в воду, снятое высокоскоростной видеокамерой
В США не увидели угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине
В США не увидели угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине
Приметы и поверья на 2 октября 2022 года связаны с памятью о небесных покровителях Трофиме и Зосиме
Приметы и поверья на 2 октября 2022 года связаны с памятью о небесных

Топ на сегодня

Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Старшая дочь Ивана Урганта запечатлелась в постели с мужчиной
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не признался, что спит с мужиками»
Бородина о Солнцеве: «Всю жизнь воровал колбасу на «ДОМе-2», так и не
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки Vogue
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась для первой сольной обложки
В регионах проходят акции в поддержку вхождения в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей
В регионах проходят акции в поддержку вхождения в состав России ЛДНР,
Татьяна Буланова категорических не хочет заводить детей от молодого возлюбленного
Татьяна Буланова категорических не хочет заводить детей от молодого

Еще по теме

Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Тихого Дона»
Актрису Людмила Хитяева доставлена в московскую клинику с травмой головы
Светлана Лобода попала в больницу
Смак - Наталья Гвоздикова (30.09.2017)