. Звезды сериала «Кадетство» подрались на ринге: Головин разбил лицо Емельянову

Сериал «Кадетство» прославил Александра Головина, сыгравшего роль Макара, а также других актеров. Прошли годы, дороги коллег по площадке разошлись, но неожиданно парни решили выяснить отношения на ринге.

В рамках поп-ММА Кирилл Емельянов («Гнида») встретился с Александром Головиным («Макаром») на ринге. Оба перед боем обещали хорошенько накостылять друг другу — особенно в этом преуспел Кирилл. К слову, тут надо упомянуть предысторию.

Павел Бессонов, сыгравший кадета Перепечко, вспомнил, как Емельянов несколько раз слишком эмоционально разговаривал с ним на съемках, поэтому пообещал отомстить. Но выйти на ринг ему не позволяет здоровье, поэтому за друга вступился Головин.

Многие ставили на Кирилла, ведь он на 11 сантиметров выше Головина, да и на 17 килограммов тяжелее. Но у Александра есть неоспоримое преимущество — он занимается спортом, выглядит подтянутым и регулярно ходит в зал.

В итоге слова о том, что Головин ляжет в первом раунде, оказались лишь словами. Александр разбил лицо оппоненту уже в середине первого раунда, а также уложил его в самом конце. Да так, что Емельянов отказался продолжать поединок.

«Я усиленно тренировался. Спасибо огромное Кириллу. Я боялся его, вес-то больше. Но сегодня господь Бог был на моей стороне. Сцена и клетка почти ничем не отличаются. На сцене так же, как перед боем, я хожу и вспоминаю, что мне нужно сделать», — признался звездный блондин.

Он также признался, что перед матчем ему запретили заниматься любовью, поэтому он хочет сейчас удариться во все тяжкие, а Емельянов объяснил поражение просто: плохо подготовился к поединку и недооценил соперника.