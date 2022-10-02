. 14 неожиданных случаев, когда люди встретили двойников своих домашних питомцев и сделали с ними фото на память
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14 неожиданных случаев, когда люди встретили двойников своих домашних питомцев и сделали с ними фото на память

14 неожиданных случаев, когда люди встретили двойников своих домашних питомцев и сделали с ними фото на память

Сюрпризы и прочие приятности могут поджидать не только человека, но и их четвероногих друзей. Всем нам хорошо знакомы теории о том, что у каждого из нас есть свой близнец. Но, как правило, о нём мы и знать не знаем. А что насчёт наших домашних питомцев?

Сегодня мы собрали для вас серию фотографий, которая докажет вам, что маленькие и пушистые вредители в лице котов и собак не хуже человека могут похвастаться своим везением. Ведь их двойники тоже не стали откладывать встречу с ними в долгий ящик!

Муча гордится тем, что её моська засветилась на сумке IAMS

Со своим пушистым дружочком-близнецом

Мерлин и её двойник

Маленькая копия

Две одинаковых пушистых мордашки на одном фото

Неожиданная встреча с двойником моего кота на картине из комиссионного магазина

Близняшки

Пухлый кот моего папы со своим двойником из подушки

Двойник из мультфильма

Кто из них милее? Майло, наш 11-недельный щенок джек-рассел-терьера, или его двойник Макс из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных?»

Наш ответ: оба!

Собака в этом письме для сброса пароля от PetSmart выглядит точно так же, как мой пёс

Моя девушка испекла мне на день рождения печеньки с изображением моего кота

Иногда наш мозг выдаёт просто гениальные идеи. А если дело касается подарков для любимого человека, то тут полёт фантазии уже точно не остановить. Убедитесь в этом сами.

Моя собака выглядит почти в точности, как игрушка, которую я любил в детстве

Ку-ку

Продолжая тему любопытных совпадений, держите пост, в котором люди повстречали своих двойников там, где они точно не ожидали их увидеть.

# Интересное
По материалам: twizz

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