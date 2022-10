. 29 лучших игр в Game Pass прямо сейчас, по версии Polygon

Вадим Карасев





Авторитетный игровой портал Polygon ведет у себя на сайте список лучших игр в Game Pass прямо сейчас. Мы уже обращали внимание на этот список в январе 2022 года, но с тех пор он сильно обновился. Некоторых игр, которые входили в список в январе, сейчас уже нет в Game Pass, но появилось немало новых интересных проектов.

Ниже можно видеть, какие 29 игр Polygon считает лучшими по подписке Game Pass прямо сейчас:

TinykinImmortalityInsidePowerwash simulatorWatch dogs 2Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s revengeAssassin’s creed originsCitizen sleeperUmurangi generationVampire survivorsHalo: the master chief collectionSlay the spireAmong usTetris effect: connectedMinecraftStardew valleyAge of empires 4Nobody saves the worldUnpackingDoom (2016)Mass Effect Legendary editionSpelunky 2Total war: warhammer 3Outer wildsThe elder scrolls 5: skyrim special editionForza horizon 5Hitman trilogyDeath’s doorGuardians of the galaxy

Отметим, что список был обновлен порталом Polygon совсем недавно — 1 октября.