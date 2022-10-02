. 6 идей для домашнего декора своими руками — чтобы отучить себя от думскроллинга прямо сейчас
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6 идей для домашнего декора своими руками — чтобы отучить себя от думскроллинга прямо сейчас

6 идей для домашнего декора своими руками — чтобы отучить себя от думскроллинга прямо сейчас

Новостной фон становится все напряженнее, телефон разрывается от уведомлений в телеграм-каналах, но взять паузу и не читать все это хотя бы один вечер бывает не просто — вместо информационного детокса сплошной думскроллинг (болезненное погружение в новостную ленту, негативные новости). Попробуйте отложить смартфон на один вечер и заняться рукоделием. Редактор моды Надя Бесчетникова собрала пять идей настенного декора от DIY-блогеров из инстаграма*, которые помогут отвлечься, перезагрузиться и, конечно, сделать дом уютней.

1.Настенная подвеска в стиле бохо

Идеи от блогеров @whitehousemuddyfeet и YouTube-канала Tay Nash

Идея сама по себе не самая сложная и вполне подойдет новичкам — помощь может потребоваться разве что с разметкой и обработкой дерева. В остальном нужны лишь доска, краска или лак, пара мотков шерстяной нити для вязания (лучше потолще) и клей.

На доске обведите полукруг (тут придется вспомнить уроки геометрии: отмерьте середину длинной стороны доски, сделайте подобие циркуля из карандаша и веревки и, приложив кончик веревки к этой отметке, проведите карандашом полукруг от одного угла доски к другому), отпилите по разметке лишнее. После этого покройте доску лаком или краской, дайте высохнуть. На обратную сторону доски приклейте нити. Об их длине можно не переживать — когда все будет приклеено, просто перекиньте на них деревянную часть и отрежьте все, что выступает, чтобы получился симметричный деревянной части полукруг.

Для более простого варианта деревянную часть также можно заменить на половину плетеной подставки.



2."Мраморные" картины

Идея от блогера @toolboxdivas

Вариант подойдет для тех, кого привлекает живопись, но навыки пока совсем любительские. Потребуются только поддон, пена для бритья, акриловые краски разных цветов, лист бумаги или картона, скребок и деревянная палочка.

Поддон надо равномерно наполнить пеной для бритья, сверху добавить акриловые краски (количество оттенков на ваш выбор) и деликатно перемешать все палочкой, чтобы создать некий абстрактный узор. Затем в поддон надо опустить лист бумаги или картона, чтобы рисунок на нем отпечатался, а затем удалить излишки пены скребком. Подождите, пока все высохнет, и поместите готовую картину в раму. Ждите вопросов, что за современного абстрактного художника вы прикупили.



3.Подвеска для цветов в стиле макраме

Идея от блогера @holmmademacrame

Хотя расходников тут совсем мало — веревки, кольца или деревянная жердь (можно найти и красивую ветку в лесу), этот туториал подойдет уже для более продвинутых рукодельниц. Тут простым объяснением не обойтись и лучше посмотреть обучающие видео. На YouTube можно найти разные варианты и по сложности, и по узорам самого плетения. Не расстраивайтесь, если не будет получаться с первого раза, — подобное рукоделие хорошо влияет на мелкую моторику и требует концентрации, так что абстрагироваться от других мыслей точно получится.



4.Осенний венок из фетра

Идеи от блогеров @myshla.home и Инны Темкиной

Актуальная идея, чтобы украсить свой дом в осеннем стиле. Особенно поделка подойдет для тех, кто живет в загородном доме, но и в городской квартире традиционному венку можно найти место — повесить в коридоре или в гостиной. Сделать его совсем несложно, кроме того, поучаствовать могут все члены семьи: ведь для пышного венка нужно будет сделать много листиков.

Изготовить их просто: возьмите фетр (например, желтый, красный и зеленый) и старые холщовые мешки, вырежьте листья (лучше использовать трафарет, чтобы они получились одинаковые), а потом приклейте их на проволоки. После останется только накрутить их на проволочную основу венка.



5.Полка-органайзер

Идеи от блогера @kudri_v_oblakax и YouTube-канала Decoracia

Если вы считаете, что даже декор должен быть практичным, то обратите внимание на эту идею. Вдвойне приятно, что эту полезную вещь сможет сделать и начинающая рукодельница. Потребуются деревянные палочки (например, для шугаринга), клей, краска или лак и пробковая доска (опционально).

Дальше просто склеиваете палочки друг с другом, образуя форму полки (например, восьмигранник, как на картинке), а дальше просто набираете требуемую толщину. Если хотите сделать заднюю стенку, то вырежьте ее по форме из пробковой доски и приклейте к готовой полке.



6.Ловец снов

Идеи от блогеров Саши Кирпаньи Анастасии Тамбовцевой

Еще один вариант декора с плетением — "ловец снов". Из-за обилия деталей на первый взгляд может показаться, что подступиться к нему сложно, но для начинающих есть доступные пошаговые мастер-классы с простой "паутинкой" и минимумом декоративных деталей. Для начала понадобятся цветные нитки, бусины и перья и, конечно, немного усидчивости.


*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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