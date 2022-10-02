. Алекс Родригес прокомментировал свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Вадим Карасев

Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, высказался о ее свадьбе с Беном Аффлеком в интервью Крис Уоллесу.

Что касается Дженнифер — послушайте, это был хороший опыт. Я желаю ей и ее умным, красивым, чудесным детям всего самого наилучшего. Я бы сказал, что даже рад тому, что так и не стал ее мужем, но вы меня прибьете за такие слова.





Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бывший бейсболист Алекс Родригес и певица Дженнифер Лопес расстались в апреле 2021 года. Пара была вместе четыре года и даже собиралась пожениться, но в итоге каждый пошел своим путем. За время их романа очень сблизились их дети — у Родригеса есть дочери Наташа и Элла от предыдущих отношений, а Лопес воспитывает близнецов Эмму и Макса от своего третьего мужа Марка Энтони.

В конце 2021 года Дженнифер спустя 20 лет возобновила отношения с Беном Аффлеком. Этим летом состоялась их свадьба.

Ольга Петелина