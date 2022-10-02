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Александр Петров сообщил, что уходит из кино

Александр Петров сообщил, что уходит из кино
Актер Александр Петров  решил поставить свою карьеру в кино на паузу и подумать, что делать дальше. Актеры, певцы и музыканты все чаще начали заявлять о своей усталости и уходе в творческий отпуск. Говорят, что пришло время подвести итоги и более обдуманно и неспешно наметить планы на будущее. Возможно, что-то изменить и даже, возможно, весьма кардинально. Не обошла массовая тенденция и популярного актера Александра Петрова, который тоже высказался о желании поставить карьеру на паузу и что-то там для себя решить.
«Возьму тайм-аут и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Хочется войти в четвертый десяток более осознанно. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта»,  — рассказал актер в эфире передачи «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
Он утверждает, что настолько устал от непрерывной работы, что уже начал отказываться от кинопроектов, в которые его зазывают. От чего не может уклониться, так это от промокампаний по «Стрельцову» и «Льду-2». Но как с ними расквитается, так хоть на Бали может ехать и предаваться там дауншифтингу под плеск океанского прибоя. А еще летом говорили, что Александр Петров снялся в фильме Романа Полански «Дворец». И вместе с ним там работали такие звезды мировой величины как Микки Рурк и Фанни Ардан.
# Шоу-бизнес Петров Александр
По материалам: z-aya

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