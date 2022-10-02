. Американский полковник назвал виновников утечек на «Северных потоках»

Вадим Карасев

Полковник Макгрегор: атаку на «Северные потоки» могли совершить США или Великобритания

Американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom назвал возможных виновников утечек на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он считает, что атаку могли совершить США или Великобритания.

Макгрегор объяснил, что для повреждения необычайно прочных из-за их конструкции труб газопровода необходимо было использовать сотни килограммов тротила. Он также указал на абсурдность обвинений в адрес России. Полковник напомнил о высоких доходах Москвы от экспорта энергоресурсов. Разрушение «Северных потоков» также невыгодно Германии, которая была заинтересована в поступлении российского газа, обратил он внимание.

Повреждения газопроводов

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции.

По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Отмечается, что не исключена диверсия. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки будут более непригодны для использования, и их закроют навсегда.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с «Лентой.ру» заявил, что потери «Газпрома» от поврежденных нитей «Северных потоков» составляют десятки миллионов долларов.

Организация Clean Air Task Force предупредила, что человечество может столкнуться с климатической катастрофой из-за утечки на «Северных потоках». Ученые пытаются подсчитать объем метана, который попал в атмосферу в результате инцидента. Они опасаются, что показатели могут оказаться худшими в истории.

Расследование инцидента

В письме ООН Дания и Швеция заявили, что взрывы произошли вечером 26 сентября в международных водах, магнитуда возникших в результате взрывов землетрясений составила 2,3 и 2,1 по шкале Рихтера. Страны выразили беспокойство по поводу того, что из-за значительных объемов выбросов парниковых газов инцидент может сказаться на климате и Балтийском море.

1 октября британский премьер Лиз Трасс в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Лондоне заявила, что Великобритания готова оказать королевству помощь с расследованием диверсии на газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что помощь Великобритании в расследовании диверсии на газопроводах является «борьбой лис за права кур».

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер 1 октября заявила, что Берлин сформирует совместную следственную группу с Данией и Швецией для расследования инцидентов на «Северных потоках». Она отметила, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об «актах диверсии».

Сейчас, по словам Фезер, Германия совместно с Польшей, Данией и Швецией проводит в море патрулирование, в котором задействованы силы и корабли германской федеральной полиции.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уже потребовал участия России в расследовании взрывов на «Северных потоках». В противном случае расследование нельзя будет назвать объективным, уверен постпред.

Небензя отметил, что выяснять причины произошедшего будут Дания и Швеция, поскольку диверсия произошла в их территориальных водах. Также, расследованием займутся Россия и Германия, как основной выгодоприобретатель от газопроводов.