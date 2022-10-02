. Анастасия Решетова считает, что попала под санкции на ровне с чиновниками

Модель Анастасия Решетова не смогла попасть в Америку. Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова в последнее время перестала изображать из себя женщину, которая проповедует ислам и вновь вернулась к своему прежнему образу. Ее соцсети стали активно пополняться снимками в откровенных нарядах, и она все чаще стала общаться с поклонниками, рассказывая о своей жизни.Именно во время стрима выяснилось, что Анастасию Решетову не пускают по каким-то причинам в Америку. Она на полном серьезе озвучила причину – дескать на нее наложили санкции, рассмешив подписчиков и админа Telegram-канала «Только никому». «Бывшая Тимати считает, что на ней санкции США. Настя, одиноким молодым женщинам определенной внешности иногда просто не дают визу. Такое случается. А санкции — это не порча, для них основания нужны. Пара госконтрактов и сомнительный бизнес — это не они», - написал он.