. Анна Седокова надеется, что ее муж не пойдет по бабам

39-летняя певица Анна Седокова рассказала интимные подробности о муже. Артистка рассказала о личной жизни. Певица призналась, как изменилась во время брака с баскетболистом Янисом Тиммой. Исполнительница хита «Шантарам» в третий раз вышла замуж в 2020 году. Влюбленные счастливы вместе. Они воспитывают детей артистки от предыдущих отношений: дочь Алину и сына Гектора. Средняя дочь звезды Моника живет с отцом Максимом Чернявским. Осенним вечером Анна решила отдохнуть и устроила себе кинопросмотр. Она решила пересмотреть культовый фильм с Ричардом Гиром «Осень в Нью-Йорке» — и сделала интересный вывод, которым захотела поделиться с поклонниками.«Когда девушка для мужчины не та «особенная», ради которой он хочет меняться, то не стоит тратить время друг друга. Я видела столько ситуаций, когда люди годами ждали чего-то, вместо того, чтобы жить и идти дальше», — отметила Седокова. Бывшая солистка «ВИА Гры» заверила, что желание меняться наступает только тогда, когда оба человека готовы к этому. «Мой муж был гулёна до того, как встретил меня, я работоголик. И бац — я два года песни не выпускаю после встречи с ним. Надеюсь, он не вернется к своим истокам, как я к песням сейчас», — резюмировала Анна.