. Беременная Катя Гордон оказалась под капельницей
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Беременная Катя Гордон оказалась под капельницей

Беременная Катя Гордон оказалась под капельницей
Ведущая Катя Гордон, находясь в положении, сильно перепугала поклонников. Лера Кудрявцева выложила в блоге фотографию Кати Гордон с трогательной подписью: «Бро, я рядом». Фанаты известного юриста взволновались: на заднем фоне отчетливо видно капельницу. Катя Гордон поспешила успокоить фанатов, которые стали волноваться о ее состоянии. Телеведущая подтвердила, что сейчас находится в лечебном учреждении и действительно лежит под капельницей. «Ребят, Лера Кудрявцева выставила мою стремную фотку на капельнице и вы начали переживать, что же со мной произошло… (Лерка, помни, у меня есть ты с кукурузой). В общем, ничего страшного, у меня большой срок беременности и я переутомилась», — написала она. Оказалось, что доктора посоветовали 41-летней Гордон провести некоторое время под наблюдением. Звездный юрист не стала отказываться от лечебных процедур, однако надолго задерживаться в больнице не намерена. Она планирует в ближайшем времени выписаться и продолжить активную деятельность.
«Врач решил меня пару дней придержать в больничке, отняв саблю и поставив катетер. Выгляжу и правда не очень, сердце разрывается, как и у многих из вас, но не помираю, не паникую, рук не опускаю. На неделе буду огурцом», — не теряет оптимизма Екатерина. Подписчики бросились успокаивать известного юриста. «Катя, сейчас у вас период самый ответственный — родить благополучно и без осложнений, поэтому сосредоточьтесь на главной своей миссии, а уж потом опять будете активной»; «Все равно красивая, даже растрепанная и под капельницей»; «Выздоравливайте. Вы молодец. Красота у вас и внешняя, и внутренняя», — пишут они. О беременности Кати Гордон стало известно в апреле. В скором времени юрист в третий раз станет мамой. У нее уже двое сыновей: Даниил и Серафим.
# Шоу-бизнес Гордон Катя
По материалам: z-aya

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